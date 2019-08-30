В Самаре закончились поиски 14-летней Лейлы Афанасьевой

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-30T10:11:29+03:00

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Правоохранители и волонтеры больше не занимаются поиском 14-летней Лейлы Афанасьевой из поселка Подъем Михайловка. Она не выходила на связь с близкими с 4 августа этого года.

- Девочка найдена. Она жива и здорова, - сообщает волонтерская организация "Лиза Алерт".

Где была Лейла - активисты традиционно не говорят. Как раньше сообщала "КП-Самара", ее могли видеть в Тольятти. Местная жительница рассказывала, что подвозила вечером очень похожую девочку. Она села к ней в авто на остановке Портпоселок с неким молодым человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU