В Самаре закончились поиски 14-летней Лейлы Афанасьевой
К счастью, девочка нашлась живой
Лейлу нашли живойФото: соцсети
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Правоохранители и волонтеры больше не занимаются поиском 14-летней Лейлы Афанасьевой из поселка Подъем Михайловка. Она не выходила на связь с близкими с 4 августа этого года.
- Девочка найдена. Она жива и здорова, - сообщает волонтерская организация "Лиза Алерт".
Где была Лейла - активисты традиционно не говорят. Как раньше сообщала "КП-Самара", ее могли видеть в Тольятти. Местная жительница рассказывала, что подвозила вечером очень похожую девочку. Она села к ней в авто на остановке Портпоселок с неким молодым человеком.
ИСТОЧНИК KP.RU