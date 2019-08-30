В Самаре нашли 16-летнюю пропавшую татуированную девушку с розовым рюкзаком
Поиски подростка завершились накануне
К счастью, Ольга живаФото: соцсети
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В Самарской области завершились поиски еще одного подростка. 16-летняя Ольга Рымарь с 8 августа 2019 года не выходила на связь со своими родными, никто не знал, где она находится.
- Найдена. Жива, - сообщают волонтеры организации "Лизы Алерт", как обычно, без каких-либо подробностей.
В социальных сетях заговорили о том, что с Олей все в порядке еще накануне. Ее мама об этом, якобы, сказала учительницы. А знакомый девушки добавил - она может быть у парня:
- Она давно хотела переехать. Может быть, жила у него.
ИСТОЧНИК KP.RU