2019-08-30T10:23:38+03:00
Общество

В Самаре нашли 16-летнюю пропавшую татуированную девушку с розовым рюкзаком

Поиски подростка завершились накануне
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
К счастью, Ольга живаК счастью, Ольга живаФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Самарской области завершились поиски еще одного подростка. 16-летняя Ольга Рымарь с 8 августа 2019 года не выходила на связь со своими родными, никто не знал, где она находится.

- Найдена. Жива, - сообщают волонтеры организации "Лизы Алерт", как обычно, без каких-либо подробностей.

В социальных сетях заговорили о том, что с Олей все в порядке еще накануне. Ее мама об этом, якобы, сказала учительницы. А знакомый девушки добавил - она может быть у парня:

- Она давно хотела переехать. Может быть, жила у него.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Троллейбусы на улицу Шоссейную в Самару вернутся 15 сентября
Жители Тольятти ищут людей, которые сожгли их машины
Музеи в Самаре 1 и 2 сентября будут работать бесплатно
Да будет свет: в Самаре к электроснабжению подключают два новых детских сада
В Самаре закончились поиски 14-летней Лейлы Афанасьевой
В Сызрани из-за пожара из детского сада эвакуировали 236 детей
Девочки кричали и звали на помощь: в Самаре осудили серийного педофила
В Тольятти шарпей напал на 6-летнего малыша
В Самаре из-за матча «Крыльев Советов» с «Динамо» продлят работу общественного транспорта
В курице нашли сальмонеллу: стала известна причина массового отравления суши в Самаре
Лучшие в своем деле: награждены 46 работников Куйбышевского НПЗ
В Самарской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
В Самарской области УАЗ без водителя сбил девушку и утонул в реке
Улицу 22 Партсъезда в Самаре начнут продлевать до Солнечной в 2020 году
«Босиком и на мотоциклах нельзя»: для пассажиров самарского метро установил 33 запрета
Лето закончилось: в ночь на 30 августа в Самарской области обещают заморозки
Новый генеральный план развития Самары рассчитали до 2030 года
В Самарской области военные инженеры соорудили самый длинный наплавной мост в мире
Молодежный состав «Крыльев Советов» потерпел поражение от московского «Динамо»
На Красноглинском шоссе в Самаре КамАЗ и квадроцикл не поделили дорогу
Повелся на льготный ценник: в Самарской области ищут пострадавших от автомобильного мошенника
Самарские абоненты «Ростелекома» предпочитают дистанционное обслуживание