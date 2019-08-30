2019-08-30T10:48:44+03:00
Происшествия

Жители Тольятти ищут людей, которые сожгли их машины

Во дворе на Офицерской на днях сгорело семь автомобилей
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Сгоревшие авто больше непригодны для ездыСгоревшие авто больше непригодны для ездыФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Тольятти в ночь с 27 на 28 августа во дворе по адресу улица Офицерская, 2 местные жители обнаружили семь сгоревших машин. Владельцы автомобилей уверены - их транспортные средства подожгли. В частности, "Фольксваген Пассат СС".

- У кого есть записи с регистраторов ваших автомобилей, просьба откликнуться! Дома - Офицерская 2а, 2б, 2в, 2 г, 2, Офицерская 4, 4а, 4б, 4 в, - пишет в социальных сетях жительница Автограда Алина Степанова.

Женщина указывает, что ждет помощи от тех, кто видел что-то подозрительное примерно в 2-50 ночи. Она просит очевидцев сообщить информацию ей в личные сообщения. Отметим, что уголовного дела по факту случившегося пока не заведено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Троллейбусы на улицу Шоссейную в Самару вернутся 15 сентября
Музеи в Самаре 1 и 2 сентября будут работать бесплатно
Да будет свет: в Самаре к электроснабжению подключают два новых детских сада
В Самаре нашли 16-летнюю пропавшую татуированную девушку с розовым рюкзаком
В Самаре закончились поиски 14-летней Лейлы Афанасьевой
В Сызрани из-за пожара из детского сада эвакуировали 236 детей
Девочки кричали и звали на помощь: в Самаре осудили серийного педофила
В Тольятти шарпей напал на 6-летнего малыша
В Самаре из-за матча «Крыльев Советов» с «Динамо» продлят работу общественного транспорта
В курице нашли сальмонеллу: стала известна причина массового отравления суши в Самаре
Лучшие в своем деле: награждены 46 работников Куйбышевского НПЗ
В Самарской области грузовой поезд насмерть сбил женщину
В Самарской области УАЗ без водителя сбил девушку и утонул в реке
Улицу 22 Партсъезда в Самаре начнут продлевать до Солнечной в 2020 году
«Босиком и на мотоциклах нельзя»: для пассажиров самарского метро установил 33 запрета
Лето закончилось: в ночь на 30 августа в Самарской области обещают заморозки
Новый генеральный план развития Самары рассчитали до 2030 года
В Самарской области военные инженеры соорудили самый длинный наплавной мост в мире
Молодежный состав «Крыльев Советов» потерпел поражение от московского «Динамо»
На Красноглинском шоссе в Самаре КамАЗ и квадроцикл не поделили дорогу
Повелся на льготный ценник: в Самарской области ищут пострадавших от автомобильного мошенника
Самарские абоненты «Ростелекома» предпочитают дистанционное обслуживание