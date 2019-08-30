Жители Тольятти ищут людей, которые сожгли их машины

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-30T10:48:44+03:00

Во дворе на Офицерской на днях сгорело семь автомобилей

Изменить размер текста: A A

В Тольятти в ночь с 27 на 28 августа во дворе по адресу улица Офицерская, 2 местные жители обнаружили семь сгоревших машин. Владельцы автомобилей уверены - их транспортные средства подожгли. В частности, "Фольксваген Пассат СС".

- У кого есть записи с регистраторов ваших автомобилей, просьба откликнуться! Дома - Офицерская 2а, 2б, 2в, 2 г, 2, Офицерская 4, 4а, 4б, 4 в, - пишет в социальных сетях жительница Автограда Алина Степанова.

Женщина указывает, что ждет помощи от тех, кто видел что-то подозрительное примерно в 2-50 ночи. Она просит очевидцев сообщить информацию ей в личные сообщения. Отметим, что уголовного дела по факту случившегося пока не заведено.

ИСТОЧНИК KP.RU