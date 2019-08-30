Троллейбусы на улицу Шоссейную в Самару вернутся 15 сентября

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-30T10:59:00+03:00

Сейчас троллейбусы ходят до Площади Революции, а по маршруту №6 и вовсе перестали циркулировать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стало известно, когда на улицу Шоссейную в Самаре вернутся троллейбусы. Произойдет это 14-15 сентября, сообщает трамвайно-троллейбусное управление города.

Напомним, сейчас троллейбусы ходят до Площади Революции, а по маршруту №6 и вовсе перестали циркулировать. Все из-за строительства развязки к Фрунзенскому мосту. Из-за работ перекрывали часть улицы Шоссейной – от Народной до Казачьей. Сейчас движение машин частично открыли. Из-за ограничения движения троллейбусов власти добавляли на автобусные маршруты №26 и №66 дополнительные машины. Также увеличили количество автобусов на 80-ом маршруте.

ИСТОЧНИК KP.RU