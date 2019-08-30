2019-08-30T10:59:00+03:00
Общество

Троллейбусы на улицу Шоссейную в Самару вернутся 15 сентября

Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Сейчас троллейбусы ходят до Площади Революции, а по маршруту №6 и вовсе перестали циркулировать.Сейчас троллейбусы ходят до Площади Революции, а по маршруту №6 и вовсе перестали циркулировать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, когда на улицу Шоссейную в Самаре вернутся троллейбусы. Произойдет это 14-15 сентября, сообщает трамвайно-троллейбусное управление города.

Напомним, сейчас троллейбусы ходят до Площади Революции, а по маршруту №6 и вовсе перестали циркулировать. Все из-за строительства развязки к Фрунзенскому мосту. Из-за работ перекрывали часть улицы Шоссейной – от Народной до Казачьей. Сейчас движение машин частично открыли. Из-за ограничения движения троллейбусов власти добавляли на автобусные маршруты №26 и №66 дополнительные машины. Также увеличили количество автобусов на 80-ом маршруте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три сотрудника «Фарфора», где суши отравились 48 человек, не прошли медосмотр
В Сызрани в День города выступит Митя Фомин
В Самаре в День знаний перекроют улицу Свободы
В Самарской области из-за дачников предложили перенести единый день голосования
Эксперты признали воду в Волге около Тольятти не опасной
В Самарской области дедушку, потерявшегося на рыбалке, нашли с помощью беспилотника
В Самарской области на выходных обещают заморозки
«Ругался матом»: тренера вратарей «Крыльев Советов» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей
В Тольятти перекроют улицу Советскую, а автобусы №22 и №114 пустят в объезд
В Сызрани на перекрестке появилась разметка «вафельница»
В Самаре перекроют часть Московского шоссе и еще несколько улиц у стадиона
В Самаре в квартире начинающего закладчика нашли 2 килограмма наркотиков
«Йо-хо-хо, и бутылка рому!» В Самаре суд отобрал у алкоголика права на управления водными судами
В Самарской области водитель на «Ауди» не пропустил автобус
Жители Тольятти ищут людей, которые сожгли их машины
Музеи в Самаре 1 и 2 сентября будут работать бесплатно