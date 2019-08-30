«Ругался матом»: тренера вратарей «Крыльев Советов» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей
Тренера вратарей «Крыльев Советов» Виктора Гауса дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитров после игры со «Спартаком» на «Самара Арене». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на председателя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца. Гаус нецензурно оскорбил бригаду судей в подтрибунном помещении.
- В подтрибунном помещении тренер вратарей Гаус из «Крыльев Советов» оскорбил судейскую бригаду с использованием нецензурных выражений. Там была и ненормативная лексика, и оскорбления. Гаус участвовал (в заседании КДК) по видеосвязи, принес извинения, полностью признал вину. Это первое нарушение у Гауса, как у тренера, - сказал Григорьянц.
Напомним, в этом матче «КС» уступили «Спаратку» 1:2. Следующая игра «Крыльев» пройдет сегодня, 30 августа, на «Самар Арене». Соперник – московское «Динамо». Прямую трансляцию смотрите на сайте samara.kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU