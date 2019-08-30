2019-08-30T12:21:34+03:00
Спорт

«Ругался матом»: тренера вратарей «Крыльев Советов» дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей

Он нецензурно ругался на бригаду арбитров в подтрибунном помещении
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Гаус участвовал (в заседании КДК) по видеосвязи, принес извинения, полностью признал вину.Гаус участвовал (в заседании КДК) по видеосвязи, принес извинения, полностью признал вину.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Тренера вратарей «Крыльев Советов» Виктора Гауса дисквалифицировали на два матча за оскорбление арбитров после игры со «Спартаком» на «Самара Арене». Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на председателя Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорьянца. Гаус нецензурно оскорбил бригаду судей в подтрибунном помещении.

- В подтрибунном помещении тренер вратарей Гаус из «Крыльев Советов» оскорбил судейскую бригаду с использованием нецензурных выражений. Там была и ненормативная лексика, и оскорбления. Гаус участвовал (в заседании КДК) по видеосвязи, принес извинения, полностью признал вину. Это первое нарушение у Гауса, как у тренера, - сказал Григорьянц.

Напомним, в этом матче «КС» уступили «Спаратку» 1:2. Следующая игра «Крыльев» пройдет сегодня, 30 августа, на «Самар Арене». Соперник – московское «Динамо». Прямую трансляцию смотрите на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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