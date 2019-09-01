НЛО или что-то еще? В Сызрани сняли на видео таинственные огни в небе
Жители Сызрани сняли на видео странные огни в небе над городом. Это произошло в поселке Западный. Видео появилось в интернете в пятницу, 30 августа. На нем видно, что в небе появляются несколько светящихся объектов. По словам автора, они двигались хаотично. Однако качество видео не позволяет сказать точно, что это было. Сам автор предполагает, что это НЛО.
В Сызрани сналяи на видео НЛО.
Напомним, еще один город в Самарской области – Тольятти – попал на мировую карту активности НЛО. Все из-за местного жителя, который уверяет, что видел три летающих объекта.
НЛО в Сызрани 30 августа 2019.
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ИСТОЧНИК KP.RU