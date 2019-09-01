НЛО или что-то еще? В Сызрани сняли на видео таинственные огни в небе

СЕГОДНЯ 10:53 2019-09-01T10:54:36+03:00

Качество видео не позволяет сказать точно, что это было. Фото: Скриншот с видео

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Жители Сызрани сняли на видео странные огни в небе над городом. Это произошло в поселке Западный. Видео появилось в интернете в пятницу, 30 августа. На нем видно, что в небе появляются несколько светящихся объектов. По словам автора, они двигались хаотично. Однако качество видео не позволяет сказать точно, что это было. Сам автор предполагает, что это НЛО.

В Сызрани сналяи на видео НЛО.

Напомним, еще один город в Самарской области – Тольятти – попал на мировую карту активности НЛО. Все из-за местного жителя, который уверяет, что видел три летающих объекта.

НЛО в Сызрани 30 августа 2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU