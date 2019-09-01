2019-09-01T19:08:16+03:00
Общество

Ветеринары, которых обвиняют в халатности, из-за которой умерла кошка, отрицают вину

Они настаивают на независимой экспертизе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Владелица кошки обвиняет врачей в том, что они не смогли поставить ее любимице правильный диагноз. Фото: guberniatv.ruВладелица кошки обвиняет врачей в том, что они не смогли поставить ее любимице правильный диагноз. Фото: guberniatv.ru
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В Самаре ветеринары, которых обвиняют в халатности, повлекшей смерть кошки породы канадский сфинкс, отрицают свою причастность к гибели животного. Они протестуют против патологоанатомического вскрытия и заявляют, что его в независимой лаборатории делали не профессионалы, которые плохо знают биологию, сообщает guberniatv.ru.

- Они просят провести ещё одну экспертизу в другой клинике, которая находится в Волгограде. В смерти кошки врачи и руководители клиник пока полностью винят хозяйку, отрицая халатные действия. Следующее заседание назначено на начало сентября, - говорится на сайте телеканала.

Напомним, владелица кошки обвиняет врачей в том, что они не смогли поставить ее любимице правильный диагноз. У животного началась аллергия на корм. Когда кошке стало хуже, у нее откачали жидкость из легких и сделали переливание крови. После одной из процедур по откачке жидкости из легких животное умерло. Независимая экспертиза показала, что кошка умерла от сердечно-легочной недостаточности из-за травмы грудной клетки, легкого, печени и сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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