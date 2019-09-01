Ветеринары, которых обвиняют в халатности, из-за которой умерла кошка, отрицают вину
В Самаре ветеринары, которых обвиняют в халатности, повлекшей смерть кошки породы канадский сфинкс, отрицают свою причастность к гибели животного. Они протестуют против патологоанатомического вскрытия и заявляют, что его в независимой лаборатории делали не профессионалы, которые плохо знают биологию, сообщает guberniatv.ru.
- Они просят провести ещё одну экспертизу в другой клинике, которая находится в Волгограде. В смерти кошки врачи и руководители клиник пока полностью винят хозяйку, отрицая халатные действия. Следующее заседание назначено на начало сентября, - говорится на сайте телеканала.
Напомним, владелица кошки обвиняет врачей в том, что они не смогли поставить ее любимице правильный диагноз. У животного началась аллергия на корм. Когда кошке стало хуже, у нее откачали жидкость из легких и сделали переливание крови. После одной из процедур по откачке жидкости из легких животное умерло. Независимая экспертиза показала, что кошка умерла от сердечно-легочной недостаточности из-за травмы грудной клетки, легкого, печени и сердца.
ИСТОЧНИК KP.RU