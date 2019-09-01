«Не знает точно, где находится»: таинственно пропавшая в Сызрани 13-летняя девочка вышла на связь

СЕГОДНЯ 19:20 2019-09-01T19:20:56+03:00

Маме она сказала, что с ней все хорошо

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13-летняя Катя Хохлова, которая таинственно пропала в Сызрани 31 августа, вышла на связь с мамой. Девочка позвонила матери по телефону и сказала, что с ней все хорошо. На вопрос, где она находится, Катя ответила, что точно не знает, сообщает КТВ-Луч.

- Пару часов назад Катя вышла с нами на связь. Сообщила, что с ней все хорошо, при этом, уточнив, что не знает точно, где сейчас находится. После этого снова попытались до нее дозвониться, то мобильный уже был недоступен, - приводит сайт телеканала слова мамы девочки.

Напомним, ребенок пропала в субботу. Она ушла гулять, но домой не вернулась.

Всем, кому известно о местонахождении Кати, просят позвонить по телефону: 8-999-170-64-20 (Наталья).

ИСТОЧНИК KP.RU