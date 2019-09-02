Холодная погода 1 сентября в Самарской области побила рекорд 43-летней давности

СЕГОДНЯ 08:49 2019-09-02T08:49:58+03:00

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Первый день осени в Самарской области в 2019 году начался со значительного похолодания. В минувшее воскресенье, 1 сентября, в регионе была зафиксирована экстремально низкая температура воздуха. «Холодный» рекорд был побит в Авангарде.

- 1 сентября в Авангарде был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Она составила -0,9°С. Отклонение от предыдущего минимума температуры воздуха, который был зарегистрирован в 1976 году, составило 0,8°С, - сообщили в Приволжском УГМС.

Отметим, что в начале этой рабочей недели погода все-таки будет немного теплее. Воздух прогреется до +15… +20°С. По прогнозам синоптиков, осадков в первые три дня новой рабочей недели не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU