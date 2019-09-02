В Самаре чиновники дали добро на планировку квартала в историческом центре

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-02T11:01:37+03:00

Речь идет о территории площадью более 3 га в Ленинском районе

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Департамент градостроительства Самары дал добро компании «Трансгруз» на планировку территории в Ленинском районе города. Речь идет об участке площадью 3,43 га в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской и Ярмарочной.

- Разрешить ООО «Трансгруз» подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в Ленинском районе Самары. До утверждения документация должна быть представлена в департамент градостроительства в течение 12 месяцев, - говорится в распоряжении ведомства, опубликованном на сайте городской администрации.

Напомним, ранее компания собиралась заняться планировкой территории 109 квартала, который находится в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой. Однако на публичных слушаниях местные жители проголосовали против этого.

ИСТОЧНИК KP.RU