В Самаре чиновники дали добро на планировку квартала в историческом центре
Департамент градостроительства Самары дал добро компании «Трансгруз» на планировку территории в Ленинском районе города. Речь идет об участке площадью 3,43 га в границах улиц Ульяновской, Самарской, Галактионовской и Ярмарочной.
- Разрешить ООО «Трансгруз» подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в Ленинском районе Самары. До утверждения документация должна быть представлена в департамент градостроительства в течение 12 месяцев, - говорится в распоряжении ведомства, опубликованном на сайте городской администрации.
Напомним, ранее компания собиралась заняться планировкой территории 109 квартала, который находится в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой. Однако на публичных слушаниях местные жители проголосовали против этого.
ИСТОЧНИК KP.RU