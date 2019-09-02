Прокуратура начала проверку после гибели ребенка от падения плиты с фасада ДК в Самаре

СЕГОДНЯ 11:39 2019-09-02T11:39:24+03:00

Надзорное ведомство выяснит, были ли допущены нарушения при обслуживании здания

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Самарской области начала проверку после гибели ребенка из-за падения на него мраморной плиты весом около 60 кг. ЧП произошло днем в воскресенье, 1 сентября, возле Дворца культуры на площади Кирова.

- Нами организована проверка соблюдения законодательства при обслуживании здания Дворца культуры. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что сейчас по факту случившегося проводится несколько проверок: в самом учреждении организована служебная проверка, а в СУ СК по Самарской области — доследственная. В мэрии Самары, в свою очередь, обещали оказать родителям погибшего ребенка всю необходимую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Реакцию мамы передать невозможно, да и нужно ли?» В Самаре мраморная плита дворца культуры насмерть придавила ребенка

Кусок колонны отвалился, когда 10-летний мальчик ухватился за нее руками (подробности)

В Самаре из-за гибели мальчика отменили школьную линейку возле ДК Литвинова

Мероприятие решили не проводить после падения мраморной плиты на ребенка (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU