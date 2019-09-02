Стала известна судьба таинственно пропавшей в Сызрани 13-летней Кати Хохловой
Девочку нашли, она жива
Где все это время была девочка – неизвестно.
Изменить размер текста:
Таинственно пропавшая в Сызрани 13-летняя Катя Хохлова нашлась. К счастью, девочка жива. Информация об этом появилась в понедельник, 2 сентября, на форуме ДПСО «Лиза Алерт» Самарской области. Эту информацию также подтвердили и в паблике поисковиков в ВКонтакте.
- Найдена. Жива, - лаконично сообщили об окончании поисков в организации.
Где все это время была девочка – неизвестно.
Напомним, Катя пропала утром в пятницу, 30 августа. Она ушла гулять и домой не вернулась. При этом девочка вышла с мамой на связь по телефону и сказала, что с ней все хорошо, но она не знает, где находится.
ИСТОЧНИК KP.RU