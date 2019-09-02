2019-09-02T14:42:01+03:00
Общество

Стала известна судьба таинственно пропавшей в Сызрани 13-летней Кати Хохловой

Девочку нашли, она жива
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Где все это время была девочка – неизвестно.Где все это время была девочка – неизвестно.
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Таинственно пропавшая в Сызрани 13-летняя Катя Хохлова нашлась. К счастью, девочка жива. Информация об этом появилась в понедельник, 2 сентября, на форуме ДПСО «Лиза Алерт» Самарской области. Эту информацию также подтвердили и в паблике поисковиков в ВКонтакте.

- Найдена. Жива, - лаконично сообщили об окончании поисков в организации.

Где все это время была девочка – неизвестно.

Напомним, Катя пропала утром в пятницу, 30 августа. Она ушла гулять и домой не вернулась. При этом девочка вышла с мамой на связь по телефону и сказала, что с ней все хорошо, но она не знает, где находится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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