ДК на проспекте Кирова в Самаре закрыли до 2021 года

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-02T15:33:02+03:00

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Дворец культуры имени Литвинова, который находится на проспекте Кирова в Самаре, решили закрыть. Правда, не на всегда, а только до окончания ремонтно-реставрационных работ, которые еще не стартовали. Вероятно, поводом для обновления ДК стало ЧП, которое произошло 1 сентября. В этот день с фасада здания рухнула мраморная плита и убила 10-летнего мальчика.

- Завершить ремонтные работы в ДК должны до 2021 года. Для творческих коллективов, которые размещаются в стенах здания, будут определены другие помещения, - сообщили в администрации Самары.

Отметим, что зданию уже давно требуется ремонт. Этот вопрос пытались решить еще в 2012 году. Тогда был разработан и одобрен соответствующий проект, но софинансирование удалось обеспечить только в 2018 году. До 1 ноября этого года будут проведены торги, по итогам которых будет определен подрядчик для выполнения работ. В их числе: ремонт кровли, полная реставрация фасада, замена окон, дверей и внутренних инженерных коммуникаций, установка противопожарной сигнализации и обеспечение свободного доступа в здание для маломобльных граждан. Предполагается, что на эти цели будет потрачено 309 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU