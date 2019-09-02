СК возбудил уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика от падения плиты с ДК в Самаре

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-02T14:58:41+03:00

Пока подозреваемых у следователей нет

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В Кировском районе Самары следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика. Ребенок скончался после падения на него мраморной плиты с фасада Дворца культуры на площади Кирова.

- По данным следствия, днем 1 сентября с фасада здания ДК с высоты 1,5 метров обрушилась облицовочная мраморная плита. Она упала на 10-летнего ребенка. От полученных повреждений мальчик скончался, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемых у правоохранителей пока нет. Сейчас они выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU