Верховный суд РФ признал незаконным увольнение 6 самарских полицейских, пожаловавшихся на начальника-коррупционера

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-02T16:48:15+03:00

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Верховный суд РФ завершил рассмотрение дела шестерых сотрудников полиции из Челно-Вершинского района Самарской области. Их уволили со службы после жалоб на своего начальника, который забирал у них премии. Верховный суд признал увольнение полицейских незаконным.

- Верховный суд признал незаконным увольнение 6 самарских полицейских, разоблачивших своего начальника-оборотня. Правда, на службе, после моего обращения к Владимиру Колокольцеву, их уже восстановили. Теперь в этом деле окончательно поставлена точка, - сообщил в своем Твиттере депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, история началось с того, что шестеро полицейских - Виктория Коробкова, Анастасия Филиппова, Екатерина Филиппова, Ринат Нуреев, Наталья Маховикова и Ильнар Хисматов - получили в декабре 2017 года премии от 40 до 50 тысяч рублей. Сразу после этого начальник ОМВД Рифкат Расулов потребовал от них передать ему часть премий якобы на нужды отдела. Как оказалось, деньги Расулов присвоил себе. В итоге на него завели уголовное дело, его уволили и оштрафовали. Но вместе с ним работы лишились и шестеро полицейских. Добиться возвращения на службу через суд полицейским не вышло, поэтому они обратились к Александру Хинштейну. В итоге ситуацию удалось разрешить, и пострадавшие вернули себе работу. Недавно Верховный суд РФ подтвердил законность этого решения.

ИСТОЧНИК KP.RU