2019-09-02T18:15:00+03:00
Происшествия

Медики не смогли спасти жизнь мальчика, на которого упала ветка дерева в Богатовском районе

Ребенок получил тяжелые травмы во время шквалистого ветра
Анастасия ФИЛАТОВА
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Медики боролись за жизнь 6-летнего малыша на протяжении трех недельМедики боролись за жизнь 6-летнего малыша на протяжении трех недельФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В больнице имени В.Д. Середавина в Самаре умер 6-летний мальчик, которого госпитализировали туда после падения на него ветки дерева. Медики боролись за жизнь ребенка на протяжении трех недель, но 27 августа малыш скончался, пишет Волга Ньюс со ссылкой на прокурора Богатовского района Андрея Чудайкина.

Напомним, ЧП произошло 5 августа в одном из поселков Богатовского района. В тот день там бушевал шквалистый ветер. Ветка тополя не выдержала напора стихии и рухнула на ребенка, когда тот гулял возле одного из домов. Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Не исключено, что в дальнейшем дело переквалифицируют. В настоящее время следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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