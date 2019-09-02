«Крылья Советов» подписали защитника «Бенфики» на три года
Защитник Виталий Лысцов официально стал игроком самарского футбольного клуба «Крылья Советов». 24-летний футболист, который до недавнего времени выступал за команду Б «Бенфики», подписал соответствующий контракт.
- За «Крылья Советов» Виталий Лысцов будет выступать под номером 5. Срок соглашения с игроком рассчитан на три года, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.
Виталий Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». Основную часть своей карьеры он провел в Португалии, где выступал за клубы «Униан Лейрия» и «Тондела». Также футболист играл за юношеские сборные команды России. За молодежную национальную команду Виталий Лысцов сыграл 9 матчей и забил 1 гол.
ИСТОЧНИК KP.RU