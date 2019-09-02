2019-09-02T19:28:24+03:00
Спорт

«Крылья Советов» подписали защитника «Бенфики» на три года

Виталий Лысцов будет выступать за самарский клуб под номером 5
Анастасия ФИЛАТОВА
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Основную часть карьеры 24-летний защитник провел в ПортугалииОсновную часть карьеры 24-летний защитник провел в ПортугалииФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Защитник Виталий Лысцов официально стал игроком самарского футбольного клуба «Крылья Советов». 24-летний футболист, который до недавнего времени выступал за команду Б «Бенфики», подписал соответствующий контракт.

- За «Крылья Советов» Виталий Лысцов будет выступать под номером 5. Срок соглашения с игроком рассчитан на три года, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Виталий Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». Основную часть своей карьеры он провел в Португалии, где выступал за клубы «Униан Лейрия» и «Тондела». Также футболист играл за юношеские сборные команды России. За молодежную национальную команду Виталий Лысцов сыграл 9 матчей и забил 1 гол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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