Самолет Самара — Ларнака задержали из-за трещины в стекле
Помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская рассказала о причинах задержки рейса Самара — Ларнака.
- Причиной стала поломка самолета. Рабочие нашли трещину на переднем стекле второго пилота, - сообщила Ольга Фроловская.
Напомним, Boeing 737 должен был вылететь в 7 утра 3 сентября из Самары в крупнейший город Кипра Ларнака. Однако вылет задержали до 13:40. Как сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия», борт заменили, в рейс пассажиры отправились на резервном воздушном судне.
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В авиакомпании также уточнили, что пассажирам предоставят напитки и горячее питание.
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Таково решение авиакомпании
ИСТОЧНИК KP.RU