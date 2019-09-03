2019-09-03T15:38:47+03:00
Общество

Самолет Самара — Ларнака задержали из-за трещины в стекле

Вылета людям пришлось ждать несколько часов
Евгения ВАСИНА
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Самолет уже вылетелСамолет уже вылетелФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская рассказала о причинах задержки рейса СамараЛарнака.

- Причиной стала поломка самолета. Рабочие нашли трещину на переднем стекле второго пилота, - сообщила Ольга Фроловская.

Напомним, Boeing 737 должен был вылететь в 7 утра 3 сентября из Самары в крупнейший город Кипра Ларнака. Однако вылет задержали до 13:40. Как сообщил официальный представитель авиакомпании «Россия», борт заменили, в рейс пассажиры отправились на резервном воздушном судне.

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В авиакомпании также уточнили, что пассажирам предоставят напитки и горячее питание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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