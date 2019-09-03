2019-09-03T17:20:27+03:00
Общество

Стало известно, где была таинственно исчезнувшая в Сызрани девочка

С утра 30 августа до вечера 2 сентября ее близкие получали лишь странные сообщения в соцсетях.
Анна ИЛЮШИНА
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Катю искали несколько дней по всей Сызрани полиция и волонтерыКатю искали несколько дней по всей Сызрани полиция и волонтерыФото: Личный архив героя публикации
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В Сызрани нашли таинственно исчезнувшего подростка. 13-летнюю Катю Хохлову вернули домой вечером 2 сентября ее старшие брат и сестра.

- Мы подняли на уши полицию, волонтеров, с ума сходили, искали. Не пришла ночевать в пятницу, ее телефон не отвечал в субботу, в воскресенье. Только в соцсетях она появилась и написала «Вы все равно не знаете, где я». Но ведь это мог написать кто угодно! – вспоминает мама девочки Наталья.

Девочку искали по всему городу, но она была все эти дни у своей подруги в одном из домов в частном секторе Сызрани. Об этом матери сообщили по телефону знакомые: «Ищите там, где ее отец живет». Старшие брат и сестра поехали по указанному адресу, там женщины показали им дом, где и нашлась беглянка.

- Никто дочку не обижал, почему она ушла из дома, не понимаю. Больше волнует вопрос, почему родители подружки ее не сообщали никому, что девочка у них, - возмущается Наталья.

Выяснилось, что Катя на индивидуальном обучении в одном из интернатов Сызрани, так как состоит на учете у психиатра. Как уточнила мама девочки, ребенок в детстве переболела менингитом.

Будут ли обращать внимание на эту историю сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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