Из Самары в Южный город планируют пустить трамваи и троллейбусы

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-04T11:44:37+03:00

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Общественный транспорт Самары решили сделать более доступным для жителей района Южный город. К автобусам, которые туда курсируют, хотят добавить еще трамваи и троллейбусы. Об этом стало известно во вторник, 3 сентября, на совещании во главе с и.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

- После ввода в эксплуатацию Фрунзенского моста добраться из Южного города в Самару станет проще, но это не решит всех проблем. В связи с этим необходимо интегрировать дорожную инфраструктуру микрорайона с транспортной сетью города, - отмечают в региональном правительстве.

Так, вновь был поднят вопрос о строительстве канатной пассажирской дороги, которая соединит микрорайон с ж/д вокзалом Самары. Идея об этом прозвучала еще несколько лет назад, но воплотить ее не могут до сих пор. Специалисты планируют вновь оценить перспективы подобного строительства. Также сейчас рассматривается возможность прокладки в Южный город трамвайных и троллейбусных линий.

ИСТОЧНИК KP.RU