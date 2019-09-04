В Самаре передумали отменять трамвай № 21 из-за аварии на водопроводе
Трамвай пустят по скорректированному маршруту
Трамваи изменят маршрут из-за коммунальной аварии на СтавропольскойФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Департамент транспорта Самары внес изменения в изменения маршрутов трамваев № 13 и 21. Ранее сообщалось, что один из них из-за коммунальной аварии на Ставропольской будет пока ходить по укороченной схеме, а второй — будет отменен. Теперь же чиновники сообщают, что работать будут все-таки оба маршрута.
По информации дептранса, трамвай № 13 будет курсировать по вариативной схеме: до улицы Физкультурной; по улице Ново-Садовой до Костромского переулка. Очередность — через один. Что касается трамвая № 21, то он проследует от Барбошиной поляны через улицу XXII Партсъезда до улицы Кабельной.
ИСТОЧНИК KP.RU