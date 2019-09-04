Надела пакет на голову, взяла две сумки и ушла: подробности пропажи самарчанки и ее 6-летней дочери

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-04T16:50:21+03:00

Женщина 2 сентября вышла вместе с ребенком из дома на Ташкентской и не вернулась

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В полиции рассказали подробности исчезновения 36-летней Татьяны Парамоновой и ее 6-летней дочери Софьи Керженцевой. Напомним, женщину и ребенка разыскивают в Самаре с понедельника, 2 сентября.

- Татьяна Парамонова проживает в доме на проспекте Металлургов. 2 сентября около 13:40 она вышла из дома на улице Ташкентской вместе со своей дочерью Софьей и не вернулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в день исчезновения женщина была одета в темно-синюю куртку ниже колен, темные джинсы. На голове у нее был целлофановый пакет, а сверху коричневая шапка. Также самарчанка взяла с собой две сумки. Ранее волонтеры ДПСО «Лиза Алерт» сообщали, что женщина нуждается в медицинской помощи.

В соцсетях жители Самарской области сообщают, что видели пропавших поздно вечером 2 сентября в центре Октябрьска. Женщина спрашивала, где найти такси, чтобы добраться до Сызрани. На девочке, по словам очевидцев, была медицинская маска.

Сейчас полицейские продолжают розыск пропавших. Они просят всех, кто что-либо знает об их местонахождении, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846)956-07-66, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU