Стала известна судьба женщины с пакетом на голове, которая исчезла вместе с шестилетней дочерью

СЕГОДНЯ 19:22 2019-09-04T19:22:28+03:00

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Самарчанку Татьяну Парамонову и ее 6-летнюю дочь Софью нашли в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

- Таксист, который отвез женщину и девочку из Чапаевска на железнодорожный вокзал в Саратов, спустя некоторое время увидел в сети Интернет информацию о розыске пропавших, распространенную волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», и сразу обратился по указанным номерам к сотрудникам уголовного розыска, - рассказали правоохранители.

Саратовские полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленные на вокзале, начали отрабатывать прилегающую территорию. Вскоре мать и дочь были обнаружены во дворе дома, находящегося близ вокзала.

В отношении пропавших противоправных действий не совершалось, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с женщиной и девочкой продолжают работать стражи порядка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, Татьяна и Софья пропали 2 сентября. Волонтеры сообщали, что женщина нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU