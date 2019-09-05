В Самаре восстановили движение трамваев № 13 и 21 по улице Ставропольской

СЕГОДНЯ 08:05 2019-09-05T08:05:44+03:00

Пассажиров снова приглашают на борт Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

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Утром в четверг, 5 сентября, в Самаре возобновили движение трамваев № 13 и 21 по улице Ставропольской. Об этом в Твиттере сообщили представители Трамвайно-троллейбусного управления.

- Движение трамваев № 13 и 21 по улице Ставропольской от улицы Советской до улицы Ново-Вокзальной восстановлено. Добро пожаловать на борт, - сообщает ТТУ.

Напомним, 4 сентября на улице Ставропольской проводились аварийные работы на водоводе. Из-за этого движение этих двух трамвайных маршрутов пришлось скорректировать.

ИСТОЧНИК KP.RU