2019-09-05T09:11:22+03:00
Общество

Житель Самарской области вернул любовь бывшей жены, украв у нее паспорт накануне свадьбы с другим

Женщина оценила поступок экс-супруга, простила и вернулась к нему
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина, оценив поступок экс-супруга, помогла избежать ему уголовного наказанияЖенщина, оценив поступок экс-супруга, помогла избежать ему уголовного наказанияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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История о том, как 57-летний житель Исаклинского района украл у экс-супруги паспорт, чтобы она не вышла снова замуж, получила неожиданное продолжение. Мужчина едва не получил уголовное наказание за свой поступок, но положение спасла его бывшая возлюбленная.

Напомним, на отчаянный шаг мужчина пошел, заранее выпив для храбрости алкоголя. Он залез в дом к бывшей жене и успешно провернул свою «операцию» по краже документов. Дело дошло до суда. Пока служители Фемиды разбирались, что там и как, бывшие супруги помирились и вновь воссоединились.

- Потерпевшая, оценив поступок бывшего мужа, в ходе судебного следствия заявила, что с подсудимым примирилась и причиненный ей вред им полностью заглажен. Теперь вопрос ее замужества за другого не актуален, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Поскольку мужчина впервые совершил преступление и стороны примирились, суд решил освободить его от уголовной ответственности. Постановление уже вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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