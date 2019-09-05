2019-09-05T20:33:20+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» обыграл ижевский «Зенит» в матче ПФЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующие матчи тольяттинцы проведут также на выезде. Фото: ФК "Акрон".Следующие матчи тольяттинцы проведут также на выезде. Фото: ФК "Акрон".
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Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти одержал выездную победу в матче восьмого тура группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. В Ижевске красно-черные обыграли местный «Зенит» 2:0. Счет на 27 минуте крученым ударом внешней стороной стопы открыл Владимир Друковский, а на 44 минуте Николай Иванников удвоил преимущество «Акрона».

Следующие матчи тольяттинцы проведут на выезде. 11 сентября «Акрон» сыграет против «Челябинска», а 15 сентября отправится в гости к новотроицкой «Носте».

Напомним, этот сезон для

тольяттинской команды – дебютный на профессиональном уровне. При этом домашние встречи «Акрон» прока вынужден проводить в Жигулевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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