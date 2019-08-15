Директор ФК «Акрон»: «Будем говорить о домашних играх в Тольятти, когда мэрия проявит заинтересованность»
Директор лидера группы «Урал-Приволжье» ПФЛ тольяттинский футбольный клуб «Акрон» Иван Киреев рассказал, когда команда сможет играть домашние матчи в Тольятти. Напомним, сейчас клуб принимает соперников на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.
- Об этом стоит говорить только тогда, когда городская администрация проявит заинтересованность в проведение домашних игр «Акрона» в Тольятти. Мы выступаем за развитие футбола в городе и предпринимаем конкретные шаги. Поэтому в этом вопросе хотелось бы действовать сообща, - приводит слова Киреева пресс-служба «Акрона».
Кроме того, директор клуба считает, что в Жигулевске команду ценят и болельщики, и власти.
- На сегодняшний день мы играем в Жигулевске, где нам очень рады: как болельщики, которые заполняют стадион «Кристалл» практически до отказа, так и администрация города в лице главы, который поддерживает клуб и не пропустил ни одной игры команды, - отметил Иван Киреев.
Напомним, «Акрон» в этом году дебютировал в профессиональном футболе. Со старта сезона клуб выиграл все матчи – как в ПФЛ, так и в Кубке России (команда в 1/32 финала сыграет с «Мордовией»).
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