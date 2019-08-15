2019-08-15T16:18:01+03:00
Спорт

Директор ФК «Акрон»: «Будем говорить о домашних играх в Тольятти, когда мэрия проявит заинтересованность»

Иван Киреев считает, что команде пока лучше в Жигулевске, где ей рады болельщики и власти
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Все домашние матчи тольяттинский «Акрон» пока играет в Жигулевске. Фото: ФК «Акрон».Все домашние матчи тольяттинский «Акрон» пока играет в Жигулевске. Фото: ФК «Акрон».
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Директор лидера группы «Урал-Приволжье» ПФЛ тольяттинский футбольный клуб «Акрон» Иван Киреев рассказал, когда команда сможет играть домашние матчи в Тольятти. Напомним, сейчас клуб принимает соперников на стадионе «Кристалл» в Жигулевске.

- Об этом стоит говорить только тогда, когда городская администрация проявит заинтересованность в проведение домашних игр «Акрона» в Тольятти. Мы выступаем за развитие футбола в городе и предпринимаем конкретные шаги. Поэтому в этом вопросе хотелось бы действовать сообща, - приводит слова Киреева пресс-служба «Акрона».

Кроме того, директор клуба считает, что в Жигулевске команду ценят и болельщики, и власти.

- На сегодняшний день мы играем в Жигулевске, где нам очень рады: как болельщики, которые заполняют стадион «Кристалл» практически до отказа, так и администрация города в лице главы, который поддерживает клуб и не пропустил ни одной игры команды, - отметил Иван Киреев.

Напомним, «Акрон» в этом году дебютировал в профессиональном футболе. Со старта сезона клуб выиграл все матчи – как в ПФЛ, так и в Кубке России (команда в 1/32 финала сыграет с «Мордовией»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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