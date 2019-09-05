В небе над Сызранью снова сняли на видео НЛО

СЕГОДНЯ 21:10 2019-09-05T21:12:13+03:00

Однако некоторые горожане не согласны с версией об НЛО, но затрудняются сказать, что это было. Фото: КТВ-Луч.

Изменить размер текста: A A

В небе над Сызранью снова заметили НЛО. В среду, 4 сентября, очевидцы увидели в Юго-Западной районе несколько мерцающих красных огней. Сызранцы предположили, что это огни одного большого летающего объекта, сообщает КТВ-Луч.

- Это было похоже на что-то неземное по масштабам, как будто гигантская летающая тарелка повисла над микрорайоном и мигает красными фонарями на своем диске. Они долго не двигались, а потом исчезли, - отметил очевидец.

Однако некоторые горожане не согласны с версией об НЛО, но затрудняются сказать, что это было.

Напомним, странные объекты в небе над Сызранью, которые приняли за НЛО, заметили горожане и 30 августа. Тогда таинственное явление также попало на видео.

НЛО в небе над Сызранью 4 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU