В небе над Сызранью снова сняли на видео НЛО
В небе над Сызранью снова заметили НЛО. В среду, 4 сентября, очевидцы увидели в Юго-Западной районе несколько мерцающих красных огней. Сызранцы предположили, что это огни одного большого летающего объекта, сообщает КТВ-Луч.
- Это было похоже на что-то неземное по масштабам, как будто гигантская летающая тарелка повисла над микрорайоном и мигает красными фонарями на своем диске. Они долго не двигались, а потом исчезли, - отметил очевидец.
Однако некоторые горожане не согласны с версией об НЛО, но затрудняются сказать, что это было.
Напомним, странные объекты в небе над Сызранью, которые приняли за НЛО, заметили горожане и 30 августа. Тогда таинственное явление также попало на видео.
НЛО в небе над Сызранью 4 сентября 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU