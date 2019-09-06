Тольяттинская «Лада» обыграла «Уфу-2» в восьмом туре ПФЛ

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-06T12:58:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Тольяттинская «Лада» добилась выездной победы в восьмом туре группы «Урал-Приволжье» ПФЛ (третьего в системе дивизионов российского футбола). «Автозаводцы» обыграли «Уфу-2». Встреча в столице Башкирии завершилась со счетом 2:1. Голами у «Лады» отметились Иван Кузьмичев и Артур Гайнуллин. Вратарь тольяттинцев Григорий Кеваев отразил пенальти, однако игроки «Уфы-2» были первыми на добивании, сообщает пресс-служба «Лады».

Следующий матч тольяттинцы проведут дома 11 сентября против «Носты».

После восьми туров «Лада» занимает 7-ую строчку в турнирной таблице группы «Урал-Приволжье». В активе «автозаводцев» 9 очков. Другой тольяттинский клуб «Акрон», который в 8-ом туре обыграл ижевский «Зенит», расположился на 3-ей строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU