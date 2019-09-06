2019-09-06T13:56:00+03:00
Происшествия

Отправился на рыбалку и не вернулся: подробности гибели пенсионера на озере в Самарской области

Тело рыбака нашли в четырех метрах от берега
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности гибели 79-летнего пенсионера, чье тело в четверг, 5 сентября, нашли на озере Шишлово в Кинель-Черкасском районе. Как выяснилось, 4 сентября мужчина отправился из села Свободные Ключи на рыбалку на озеро. Оно находится в нескольких километрах от села на опушке леса. Однако вечером мужчина так и не вернулся, поэтому родственники забили тревогу.

- Утром 5 сентября на место выехали сотрудники полиции. Они обнаружили на берегу автомобиль мужчины, а в воде - его резиновую лодку. В связи с этим полицейские обратились к спасателям для проведения водолазных поисков, - сообщили в ПСС Самарской области.

Спасатели нашли тело пенсионера в 14:35. Оно находилось в 4 метрах от берега на глубине двух метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24