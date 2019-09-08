В Самаре изменили место подачи дополнительных автобусов после салюта в честь Дня города

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-08T10:31:33+03:00

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В Самаре вновь скорректировали схему подачи дополнительного транспорта после окончания салюта в честь .Дня города 8 сентября. Как сообщает мэрия, теперь автобусы будут ждать пассажиров не на улице Красноармейской, а на улице Галактионовской.

- После фейерверка все дополнительные автобусы будут поданы на улицу Галактионовскую от Красноармейской до Вилоновской, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, праздничный салют запланирован на 22:00. После того, как он отгремит, самарцы смогут добраться до дома на автобусах №№ 1, 2, 4, 5д, 22, 23, 24, 26, 34, 37, 41, 47, 48д, 50, 66, 67, 75, 92, 207, 297, а также на трамваях № 5, 20 и 22 (остановка «улица Красноармейская» на улице Галактионовской) и № 1 и 3 (остановка «улица Галактионовская» на улице Красноармейской).

ИСТОЧНИК KP.RU