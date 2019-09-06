Дополнительные автобусы после салюта на День города в Самаре подадут на улицу Красноармейскую

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-06T16:31:34+03:00

Автобусы подадут после того, как отгремит праздничный фейерверк Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменился список маршрутов, которые будут ждать пассажиров по завершению праздника

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Власти Самары внесли корректировки в перечень автобусов и их подачу после окончания праздничного фейерверка в честь Дня города. Ранее сообщалось, что после салюта 8 сентября в 22:00 на остановку «улица Красноармейска», которая находится на улице Самарской, будут поданы автобусы №№ 1, 2, 4, 5д, 22, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 66, 67, 92, 207, 297. Теперь же мэрия города сообщает, что к этому списку добавляются маршруты 26, 75 и 48д. Кроме того, уточняется, что все вышеперечисленные автобусы будут ждать пассажиров на улице Красноармейской.

- Посадка будет осуществляться по нечетной стороне улицы Красноармейской на участке от улице Фрунзе до улицы Галактионовской, - сообщают в пресс-службе городской администрации.

Также, напомним, горожане смогут уехать из центра города после салюта на трамваях. Маршруты № 5, 20 и 22 — остановка «улица Красноармейская» на улице Галактионовской, маршруты № 1 и 3 — остановка «улица Галактионовская» на улице Красноармейской.

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ИСТОЧНИК KP.RU