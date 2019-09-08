В Самаре возобновили движение троллейбусов № 6 и 16
Электротранспорт вновь запустили по улице Куйбышева
Движение троллейбусов по улице Куйбышева открыто в обоих направленияхФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 8 сентября, в центре Самары восстановили движение троллейбусов № 6 и 16. Об этом в Твиттере сообщает МП «Трамвайно-троллебусное управление».
- По улице Куйбышева открыто движение троллейбусов 6 и 16 маршрутов. Добро пожаловать на борт! - рассказали в ТТУ.
Напомним, что эти троллейбусы не ходили по улице Куйбышева с вечера 6 сентября. Их отменили из-за проведения праздничных мероприятий в честь Дня города. Теперь же троллейбусы вернулись на свой маршрут и курсируют в обоих направлениях.
ИСТОЧНИК KP.RU