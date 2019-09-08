Трехдневный марафон празднования 433-летия Самары завершат грандиозный концерт и салют

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-08T14:43:00+03:00

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В Самаре третий день подряд продолжается празднование 433-летия города. Сегодня, 8 сентября, жители и гости областной столицы отмечают это событие в Струковском саду и на набережной, где для них подготовили различные развлекательные и интерактивные площадки. Завершит же праздник большой концерт на площади имени В.В. Куйбышева, в котором примут участие звезды российской эстрады.

- Концерт начнется в 19:00. Первой на сцену выйдет группа «Синяя птица». Продолжат вечер выступления Дениса Клявера, Зары, группы «Рондо» и Александра Иванова. Хедлайнером концерта станет певец Дима Билан, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Вход на концерт будет свободный. После его завершения — в 22:00 — в небе над Самарой прогремит праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU