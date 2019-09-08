В Самаре изменили схему движения автобуса № 24
Это связано с праздничными мероприятиями на площади Куйбышева
Автобусы № 24 пустили в объезд из-за праздника на площади КуйбышеваФото: Архив "КП"
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В воскресенье, 8 сентября, в центре Самары скорректировали график движения автобусов № 24. Транспорт пустили в объезд из-за того, что на площади Куйбышева сегодня пройдут праздничные мероприятия в честь дня города и дороги около нее перекрыли.
- Автобусы № 24 временно будут курсировать по улицам Полевой, Галактионовской, Льва Толстого и Куйбышева в оба направления, - сообщает в Твиттере компания «СамараАвтоГаз».
Напомним, что после завершения праздничного фейерверка автобусы № 24 и другие маршруты будут ждать горожан на улице Галактионовской на участке от Красноармейской до Вилоновской.
ИСТОЧНИК KP.RU