В Самаре изменили схему движения автобуса № 24

СЕГОДНЯ 16:42 2019-09-08T16:42:12+03:00

Это связано с праздничными мероприятиями на площади Куйбышева

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В воскресенье, 8 сентября, в центре Самары скорректировали график движения автобусов № 24. Транспорт пустили в объезд из-за того, что на площади Куйбышева сегодня пройдут праздничные мероприятия в честь дня города и дороги около нее перекрыли.

- Автобусы № 24 временно будут курсировать по улицам Полевой, Галактионовской, Льва Толстого и Куйбышева в оба направления, - сообщает в Твиттере компания «СамараАвтоГаз».

Напомним, что после завершения праздничного фейерверка автобусы № 24 и другие маршруты будут ждать горожан на улице Галактионовской на участке от Красноармейской до Вилоновской.

ИСТОЧНИК KP.RU