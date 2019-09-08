В Самаре в День города 81-летняя пенсионерка устроила танцевальный баттл с «шоколадкой»

8 Сент. 20:28 2019-09-08T20:28:27+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, жители Самары праздновали День города. Различные музыкальные и танцевальные мероприятия проходили в Струковском саду и на набережной реки Волги. Как правило, активное участие в подобных событиях принимают только молодые люди, но не в этот раз. Самарцы в День города стали свидетелями необычной картины. На набережной устроили танцевальный баттл, участницей которого стала 81-летняя пенсионерка. Бабушка так зажгла, что перетанцевала всех своих «соперников».

- Бабуля — супер! Всех перетанцевала. Зовут Роза Кадырова, - поделилась в Твиттере одна из свидетельниц зажигательных танцев.

Самарцы запечатлели на видео, как пенсионерка сначала танцует с молодым человеком, а потом у нее появляется новый соперник — ростовая «шоколадка». Одолеть пожилую женщину, которая лихо отплясывала на набережной, ни в чем не уступая молодежи, никому не удалось.

В Самаре 81-летняя пенсионерка приняла участие в танцевальном баттле на набережной . День города в Самаре. Бабуля 81 год зажигает! https://t.co/n9IwDNl3P8

ИСТОЧНИК KP.RU