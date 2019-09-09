Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер поздравил Сызрань с Днем города

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-09T10:01:14+03:00

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На минувшей неделе Сызрань отметила День города. Праздничные мероприятия, посвященные 336-й годовщине основания Сызрани, растянулись на три дня. Горожан радовали и удивляли различными концертами, выставками, показательными выступлениями пожарных и тематическими площадками. Также в рамках празднования Дня города в Сызрани прошла торжественная церемония внесения новых имен на доску почета. Там разместили портреты 20 жителей Сызрани, в том числе и героя-пилота Дамира Юсупова, который посадил самолет в кукурузном поле и спас сотни жизней.

- Любимый город отпраздновал свой день рождения – Сызрани исполнилось 336 лет. Сегодня Сызрань находится на важном этапе своего развития. Многое уже сделано, многое делается, но предстоит сделать еще больше. У города амбициозные планы по развитию экономики, совершенствованию транспортной инфраструктуры, модернизации социальной сферы, благоустройству парков, скверов и набережной, а главное – повышению уровня жизни сызранцев. Уверен, что при поддержке региональной власти, депутатов всех уровней и жителей мы сделаем Сызрань современным, привлекательным, цветущим городом, - поздравил сызранцев с праздником депутат Госдумы РФ Евгений Серпер.

Отметим, что День города в Сызрани, как и в Самаре, отмечался с 6 по 8 сентября. Развлекательные и творческие площадки были расположены во всех районах города. Завершился праздник красочным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU