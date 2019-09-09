В Самаре может появиться 33-метровая статуя Иисуса Христа
Такое предложение озвучил скульптор Зураб Церетели
Фото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В Самаре могут установить 33-метровую статую Иисуса Христа. С таким предложением выступил известный скульптор Зураб Церетели, пишет ТАСС.
- У меня появилась такая мысль, что, если будет такое желание, то можно поставить статую здесь. Высота ее 33 метра. Можно установить ее на горе, - отметил Зураб Церетели.
О планах по созданию статуи Иисуса Христа скульптор рассказал во время открытия в Самаре памятника композитору Дмитрию Шостаковичу. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, в свою очередь, сообщил, что эту идею обязательно обсудят.
ИСТОЧНИК KP.RU