Не уступил при развороте: подробности смертельной аварии с участием «Шевроле и «Форда» в Тольятти

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-09T11:26:31+03:00

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Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла вечером в воскресенье, 8 сентября, на Обводном шоссе в Тольятти. Напомним, там около 20:30 столкнулись автомобили «Шевроле» и «Форд».

- За рулем «Шевроле» находился 28-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны трассы М-5 в направлении Поволжского шоссе, решил развернуться. При этом автомобилист не пропустил «Форд», который двигался во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель «Шевроле» погиб на месте. Еще два человека — 25-летний водитель «Форда» и его 24-летняя пассажирка — получили различные травмы. После оказания необходимой помощи медики назначили им амбулаторное лечение. По данным ГИБДД, оба автомобилиста на момент ДТП были трезвы. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU