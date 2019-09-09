2019-09-09T12:06:48+03:00
Общество

Стрелку для нового поворота трамваев к «Самара Арене» привезут из Чехии

Оборудование появится в городе не раньше ноября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Поворот сделают для трамваев, которые едут со стороны 15 микрорайонаПоворот сделают для трамваев, которые едут со стороны 15 микрорайонаФото: Яндекс.Карты
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В департаменте транспорта Самары раскрыли подробности обустройства нового поворота для трамваев на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской. Его сделают для тех составов, которые едут со стороны 15 микрорайона. По данным ведомства, сейчас на том участке ведутся подготовительные работы. Стрелка, с помощью которой трамваи будут переводиться с одного пути на другой, должна прибыть в город примерно через два месяца.

- Стрелка будет из Чехии. Она должна приехать в ноябре. Потом запланированы работы по монтажу стрелки и ее отладке, - сообщили в Твиттере представители департамента транспорта.

Напомним, что обустройством нового поворота к стадиону «Самара Арена» занимается компания «ВТС-Метро». Ее выбрали победителем по итогам электронного аукциона. Стоимость контракта составляет 71,7 млн рублей. Ранее дептранс сообщал, что большая часть работ на перекрестке не потребует перекрытия движения, но кратковременные ограничения все же возможны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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