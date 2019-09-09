2019-09-09T14:53:42+03:00
Происшествия

В Самаре чиновника администрации Октябрьского района заподозрили в получении взяток от предпринимателя

Общая сумма незаконных вознаграждений составила около 300 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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На сотрудника районной администрации завели уголовное делоНа сотрудника районной администрации завели уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудник администрации Октябрьского района Самары стал фигурантом уголовного дела. Речь идет о заместителе начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей. Его подозревают в получении взятки.

- По версии следствия, подозреваемый с декабря 2017 года по август 2019 года неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения от предпринимателя за не составление в отношении него протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма взяток составила не менее 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители продолжают выяснять все детали преступления. Напомним, что 5 сентября в администрации Октябрьского района прошли обыски. Вероятно, визит силовиков был связан именно с этим чиновником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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