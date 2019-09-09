2019-09-09T16:01:59+03:00
Общество

В Самаре приступили к асфальтированию дороги перед Фрунзенским мостом

Рабочие обустраивают проезжую часть на улице Фрунзе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СамараТрансСтройФото: СамараТрансСтройФото: Twitter.com
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В Самаре продолжается подготовка к запуску движения по Фрунзенскому мосту. В понедельник, 9 сентября, подрядчик приступил к укладке асфальта на одной из прилегающих к нему улиц.

- Стартовала укладка асфальтобетонного покрытия на улице Фрунзе перед мостовым переходом «Фрунзенский», - сообщили в Твиттере представители компании «СамараТрансСтрой».

Что касается трамвайных путей, которые ранее были на этой улице, то в департаменте транспорта Самары сообщили, что их обустроят в рамках второй очереди работ.

Напомним, движение по Фрунзенскому мосту планируется пустить до конца 2019 года. Рабочие уже забетонировали плиту проезжей части моста и продолжают строительство развязок на левом и правом берегах реки Самары. Ранее сообщалось, что полностью развязка заработает к концу октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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