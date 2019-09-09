В Самаре могут построить надземный пешеходный переход через Московское шоссе

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-09T16:35:01+03:00

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В Самаре могут построить надземный пешеходный переход. Его хотят разместить на Московском шоссе возле гостиницы «Моя». Об этом стало известно в понедельник, 9 сентября, на совещании в мэрии города.

- В Красноглинском районе планируется благоустроить территорию Московского шоссе в районе микрорайона «Новая Самара». Также будет рассмотрена возможность строительства надземного пешеходного перехода у гостиницы «Моя», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Также на совещании обсудили благоустройство территории возле стадиона «Самара Арена». В следующем году там приведут в порядок озеро, а также систему водоотведения из подземного пешеходного перехода, который частенько затапливает во время дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU