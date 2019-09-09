2019-09-09T17:13:57+03:00
Общество

Срок возвращения троллейбуса № 6 в Самаре на прежний маршрут перенесли на октябрь

Задержка произошла из-за поставщика оборудования
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока троллейбусы курсируют по сокращенному маршрутуПока троллейбусы курсируют по сокращенному маршруту
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Троллейбус № 6, который сократили из-за работ на улице Шоссейной в Самаре, вернется на прежний маршрут еще не скоро. Ранее сообщалось, что троллейбус запустят в середине сентября, сейчас стала известна новая дата.

- Ориентировочный срок пуска троллейбуса - 1 октября, - сообщил в Твиттере заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

По словам чиновника, задержка связана с тем, что завод, который занимается изготовлением элементов контактной сети троллейбуса, задерживает поставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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