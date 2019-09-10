2019-09-10T08:44:47+03:00
Общество

Сергей Филиппов станет советником самарского губернатора по вопросам культуры

Занять эту должность экс-министру предложил глава региона Дмитрий Азаров
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Сергей Филиппов, который с сегодняшнего дня больше не исполняет обязанности министра культуры Самарской области, все же продолжит работать в правительстве, правда, только на общественных началах. Губернатор Дмитрий Азаров поручил назначить его на пост своего советника по вопросам культуры. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Напомним, что основным местом работы Сергея Филиппова станет Самарский академический театр оперы и балета. Он будет трудится там на должности руководителя.

- Уверен, опыт Сергея Филиппова будет крайне полезен как для развития творческой составляющей театра, так и его административно-хозяйственной части, - отметил глава региона.

Экс-министр культуры, в свою очередь, пообещал, что постарается оправдать доверие в должности руководителя театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хотела кожаные кроссовки, а получила подделку: в Самаре участились случаи мошенничеств с посылками
В Самаре молодой человек размещал в интернете свастику и попал на штраф
«Нам нужен стадион и место для прогулок»: жители Мехзавода не хотят отдавать сквер под строительство воскресной школы
Главгосэкспертиза России одобрила: в центре Самары построят небоскреб
Победители поедут в Москву: в Самаре подвели итоги конкурса «Во славу земли Самарской» и открыли одноименную выставку
Да это же удав! В Тольятти нашли и обезвредили экзотическую змею
Более 500 участников, все районы области, лучшие сельскохозяйственные практики: в Самарской области пройдет XXI Поволжская агропромышленная выставка
Недалеко от Тольятти загорелся лес
«Территория равных возможностей»: в Самаре стартовал первый областной открытый парафестиваль
Срок возвращения троллейбуса № 6 в Самаре на прежний маршрут перенесли на октябрь
Самарское учреждение заплатило 240 тысяч рублей за утонувшего в водном канале лося