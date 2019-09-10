Сергей Филиппов станет советником самарского губернатора по вопросам культуры

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-10T08:44:47+03:00

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Сергей Филиппов, который с сегодняшнего дня больше не исполняет обязанности министра культуры Самарской области, все же продолжит работать в правительстве, правда, только на общественных началах. Губернатор Дмитрий Азаров поручил назначить его на пост своего советника по вопросам культуры. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Напомним, что основным местом работы Сергея Филиппова станет Самарский академический театр оперы и балета. Он будет трудится там на должности руководителя.

- Уверен, опыт Сергея Филиппова будет крайне полезен как для развития творческой составляющей театра, так и его административно-хозяйственной части, - отметил глава региона.

Экс-министр культуры, в свою очередь, пообещал, что постарается оправдать доверие в должности руководителя театра оперы и балета.

ИСТОЧНИК KP.RU