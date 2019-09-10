2019-09-10T11:02:07+03:00
Общество

Виктора Кудряшова утвердили на посту председателя правительства Самарской области

Кандидатуру согласовали на заседании Самарской губернской думы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кандидатуру Виктора Кудряшова согласовали на пост председателя правительстваКандидатуру Виктора Кудряшова согласовали на пост председателя правительства
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Во вторник, 10 сентября, в Самаре состоялось 43-е внеочередное заседание губернской думы. Одним из вопросов его повестки стало согласование кандидатуры Виктора Кудряшова на пост председателя регионального правительства, которого выдвинул губернатор Дмитрий Азаров.

Виктор Кудряшов трудился на этой должности с приставкой «исполняющий обязанности» с мая 2019 года. Сегодня он был официально утвержден на посту председателя правительства Самарской области.

- Спасибо за оказанное доверие. Своей главной задачей вижу повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан. Задача эта непростая, но понимание, как ее решать, есть, - отметил Виктор Кудряшов.

Напомним, что ранее должность председателя областного правительства занимал Александр Нефедов. Он покинул свой пост в мае. Тогда сообщалось, что он продолжит работать в качестве советника губернатора Дмитрия Азарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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