2019-09-10T14:34:54+03:00
Общество

МегаФон Путешествия – в удобном приложении на iOS и Android

Сервис МегаФон Путешествия стал еще удобнее – теперь бронировать авиабилеты, отели и туры, оформлять страховки, заказывать экскурсии можно в мобильном приложении для iOS и Android.
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Абонентам МегаФона доступен специальный кэшбэк до 9% от стоимости заказанных услуг.

Сервис МегаФон Путешествия был запущен в июле 2018 года. За год им воспользовались сотни тысяч человек. Число партнеров и участников проекта постоянно расширяется – среди них такие популярные сервисы, как Aviasales, Ostrovok, Booking.com, Level.Travel, Tripster и многие другие.

Пришло время сделать наш сервис еще удобней! Все предложения для путешественников, ранее объединенные на портале travel.megafon.ru, теперь доступны в мобильном приложении МегаФон Путешествия на App Store и в Google Play.

В приложении есть все необходимое для организации поездки – удобный поиск и бронирование авиа и железнодорожных билетов, отелей и апартаментов в разных странах мира, предложения комплексных туров в России и за границей, заказ экскурсий более чем в 400 городах мира и страхование путешественников.

Абоненты МегаФона могут значительно сэкономить благодаря кэшбэку – до 9% стоимости услуг, заказанных через приложение МегаФон Путешествия, будут зачислены на счет абонента. Эти деньги можно потратить на услуги связи, перевести на счет родным и близким, или же потратить в магазине, если смартфон поддерживает бесконтактные платежи Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Кэшбэк можно потратить на покупки в интернете или обналичить в банкомате с помощью банковской карты МегаФона.

«МегаФон продолжает развивать экосистему цифровых решений для наших пользователей, частью которой являются МегаФон Путешествия. Это многофункциональный сервис, позволяющий до мелочей спланировать предстоящую поездку. В одном приложении собраны все популярные туристические услуги – от авиабилетов и отелей до экскурсий и страхования. Мобильное приложение позволит пользоваться сервисом еще быстрее, проще, удобнее. Кэшбэк, который получают абоненты МегаФона, станет дополнительным приятным бонусом к их путешествию», - говорит Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнёрствам МегаФон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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