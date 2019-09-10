2019-09-10T14:58:31+03:00
Происшествия

Появились фото с места столкновения двух катеров на Волге в Самаре, где пострадал человек

Мужчину с травмой головы увезли в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Стали известны подробности столкновения двух катеров «Амадеус» и «Вильвет», которое произошло вечером 8 сентября на Волге в Самаре.

- Два судна столкнулись на судовом ходу напротив Ульяновского спуска. В результате пострадал 39-летний мужчина. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

По данным ведомства, спасатели отбуксировали катера к берегу, а пострадавшего передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу. На месте происшествия работали сотрудники линейного отдела полиции. Сейчас они устанавливают все детали ЧП.

Фото: ПСС Самарской области

Фото: ПСС Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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