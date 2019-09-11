Посторожит кресло Филиппова: в Самаре назвали имя новой главы минкульта

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-11T10:16:19+03:00

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В Самарской области нашли нового руководителя для министерства культуры, правда, пока он будет работать с приставкой «врио». Исполняющей обязанности главы ведомства назначили Ирину Калягину. В последнее время она трудилась на посту замминистра. Соответствующее постановление 9 сентября подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, пишет Волга Ньюс.

Согласно документу, Ирина Калягина будет возглавлять минкульт до того момента, пока на эту должность не подыщут постоянного руководителя.

Напомним, кресло министра культуры освободилось на этой неделе после того, как Сергей Филиппов перешел на работу в Самарский академический театр оперы и балета. О том, что он может покинуть свой пост стало известно уже давно. Весной этого года в регионе был объявлен конкурс по поиску нового руководителя ведомства, но достойного претендента так и не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU