2019-09-11T10:32:55+03:00
Происшествия

На трассе М-5 под Самарой иномарка «на встречке» влетела в автовоз: погибли два человека

Причины ДТП сейчас устанавливают полицейские
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель и пассажирка легковушки погибли на местеВодитель и пассажирка легковушки погибли на местеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В среду, 11 сентября, около 6:30 на 1149 км трассы М-5 «Урал» в Исаклинском районе произошла смертельная авария. Там столкнулись автомобиль Great Wall и автовоз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- По предварительной версии, водитель легкового автомобиля двигался со стороны Уфы в направлении Самары. В пути следования он выехал на встречную полосу и столкнулся с автовозом в составе полуприцепа под управлением 40-летнего мужчины, - рассказали полицейские.

В результате случившегося погибли два человека: водитель легковушки и его пассажирка. Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка. На время устранения последствий ДТП движение по дороге перекрывалось. Сейчас оно полностью восстановлено.

Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автовозом Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автовозомФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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